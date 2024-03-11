【時報記者任珮云台北報導】技嘉(2376)2月營收139.68億元，受工作天數影響，月減17%，但年增38%。外資出具最新報告重申「買進」目標價由300元提高到410元。外資也將2024/25年獲利估值提高了1%/11%，今年的EPS調升到13.97元，明年更上看18.49元。

外資指出，技嘉是「算力黃牛」CoreWeave的主要供應商，並且技嘉在人工智慧伺服器業務也陸續贏得了新客戶。期待新專案的伺服器相關業務成長，帶來獲利上升；至於MB/VGA方面，目前看好需求保持健康。

據了解，CoreWeave手中掌握了成千上萬塊輝達的AI「算卡」，還出其不意，將輝達晶片作為抵押物，成功完成23億美元債務融資。

外資指出，技嘉在去年第三季營收中，伺服器總銷售額佔比達4成以上，較前一年的2成翻倍成長。有些投資人原本擔心技嘉2023年伺服器業務可能會落後，因為客戶集中度太高，幾乎是只有CoreWeave。日前戴爾表示，隨著GPU供應的改善，其AI伺服器的進展速度比同業更快，這暗示了戴爾可能會在2024年獲得CoreWeave的訂單。不過，外資相信技嘉隨著公司獲得更多人工智慧伺服器訂單，人工智慧伺服器的動能將持續下去，新客戶包括二級雲端服務供應商和其他GPU雲端新創公司。

外資指出，技嘉已於2024年第1季開始提供AMD Mi300樣品。預測其伺服器總銷售量在2024/25年，將呈現年增97%/45%，來到新台幣960億元/1330億元，在2025-28年的複合年增長率達22%。