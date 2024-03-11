烏克蘭總統澤倫斯基於週日，首度回應並駁斥了教宗方濟各呼籲與俄羅斯進行舉白旗談判的建議，稱其為遠距的「虛擬調解」（virtual mediation）。

路透社報導，在周日晚間釋出的講話影片中，澤倫斯基雖未直接提及方濟各或其言論，但表示教宗的想法與在烏克蘭的宗教人士為國家所做的努力沾不上邊。

澤倫斯基說：「他們（烏克蘭的宗教人士）以祈禱、討論和實際行動來支持我們。這才是教會與人民同在的真諦，而不是在2500公里之外的某處，在渴望生存的人與渴望摧毀你的人之間，進行虛擬調解。」