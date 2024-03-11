【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團豆府(2752)董事會通過2023年財報，儘管第四季營運降溫，稅後淨利下探近1年半低、每股盈餘（EPS）3.08元，但全年營運表現維持亮麗，合併營收30.99億元、年增28.28％，稅後淨利3.88億元、年增達45.24％，雙雙續創歷史新高，每股盈餘14.78元。

豆府董事會同步通過股利分派案，決議配發每股現金股利13.3元，盈餘配發率約89.99％，分創IPO以來新高及次高，以8日收盤價271元計算，現金殖利率約4.91％。公司訂3月28日除息交易、4月26日發放現金股利，並於5月30日召開股東常會。

豆府2023年第四季合併營收7.85億元，季減3.65％、年增12.72％，創歷史次高。營業利益1.12億元，季減15.92％、年減7.97％，為近5季低、仍創同期次高。受業外轉虧拖累，歸屬母公司稅後淨利0.8億元，季減25.93％、年減23.88％，為近1年低，每股盈餘3.08元。

累計豆府2023年合併營收30.99億元、年增28.28％，營業利益4.9億元、年增達53.72％，雙創續創新高。儘管業外轉虧探近4年低，歸屬母公司稅後淨利3.88億元、年增達45.24％，亦連2年改寫新高，每股盈餘14.78元。

豆府表示，2023年台灣已走出疫情陰霾，民眾出門消費意願明顯回溫，集團旗下各品牌持續展店，戮力強化實際來店體驗，使整體營運表現較前年顯著提升。去年合計新展12家店，使集團門市總數達70家，較前年底淨增7家，APP「豆府鐵粉卡」會員達30萬名。

豆府亦公布2024年2月自結合併營收3.09億元，較1月2.73億元成長13.37％、較去年同期2.38億元成長達29.74％，首度突破3億元關卡、改寫歷史新高。累計前2月合併營收5.83億元，較去年同期5.32億元成長9.59％，改寫同期新高。

豆府表示，相較於去年春節連假落於1月，今年旺季消費動能落於2月上旬。集團旗下主要品牌春節期間營運多優於內部目標，顯見今年春節出國人潮雖上看百萬人次，但消費者春節期間攜家帶眷前往餐廳聚餐的消費習慣持續，且集團旗下各品牌吸客力依然暢旺。

展望2024年，豆府維持審慎樂觀態度，將以消費者體驗為核心，搭配多品牌及多角化營運方針，穩步拓增旗下既有品牌門市數，目標使各品牌規模均衡發展，目前規畫今年新展12～15家，維持每年門市雙位數成長，朝2025年達百家里程碑目標邁進。