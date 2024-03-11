自2月下旬以來，大陸已有10家左右車企陸續下調旗下車型的售價。大陸經濟學家指出，新能源車因產能過剩而引發價格戰，今年可能是價格戰最慘烈的一年。
鳳凰網報導，經濟學家付鵬表示，大陸的新能源產業朝著好的方向發展，但是行業內部，從去年到今年「很卷」，價格戰競爭非常劇烈。其中，新能源汽車迅速地開始進入到了第一輪的產能過剩，本質上來講，就是過剩才引發的價格戰。
付鵬強調，這個狀態其實從去年就已經開始了，今年可能是新能源汽車價格戰最慘烈的一年。在談到對未來的觀點，他表示，去槓桿誰早認知誰早收益，誰晚認知誰晚收益。
另據央視財經，2月下旬以來，大陸已有10家左右車企陸續下調旗下車型的售價，調價車型基本以新能源純電和混合動力車型為主，價格集中在10萬元（人民幣，下同）到20萬元區間，最高降幅接近15％，可達3萬元。
業內人士表示，近期碳酸鋰價格處在低位，為新能源車型創造了降價的條件。報導稱，近年來，大陸新能源汽車產業技術和規模提升，使得純電車型有了降本降價的實力，應對淡季市場。
數據顯示，2月大陸新能源車零售滲透率35.8％，較去年同期提升3.8個百分點。專家表示，新能源汽車產業經歷幾年的高速增長後，2024年將是車企站穩腳跟的關鍵年，市場競爭將非常激烈。
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