大陸股市11日開盤個別發展。上證指數開盤報3,042點，跌3點或0.11％；深成指開盤報9,369點，升不足1點。

香港信報報導，滬深300指數開盤報3,545點，升1點或0.03％；創業板指數開盤報1,817點，升9點或0.54％。

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