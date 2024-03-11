大陸全國政協會議昨天閉幕，會中通過政治決議，涉台部份定調「共同推進祖國和平統一進程」，這是2018年以來，首度明文寫出「和平統一」，而非只有「統一」。對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤11日重申，「台灣是台灣，中國是中國」，沒有人不想要和平，但統一是中國的一廂情願。
吳思瑤今早在立法院受訪指出，希望中國當局應當真的實踐「和平做為普世價值」這個重要的原則，在2018年後的兩會，第一次提到「和平」統一的用語；她說，和平是世界各國都樂見的原則，沒有人不想要和平，但在統一的部分，這就違逆台灣主流民意。
吳思瑤說，還是希望中國理解台灣的主體性，「台灣是台灣，中國是中國，我們都想要和平，但統一這件事是中國的一廂情願」。
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