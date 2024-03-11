大陸駐澳洲大使肖千表示，中國對澳洲葡萄酒徵收關稅的審查進展順利。
綜合港媒報導，肖千在雪梨一個商業峰會上說，中國對澳洲葡萄酒的關稅措施審議工作進展順利，正朝著正確的方向和軌道前進，但未確認是否在月底取消懲罰性關稅。
澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）此前表示，中國將在3月底前完成對澳洲葡萄酒關稅的複審，同時也在審查對龍蝦進口的限制。
法瑞爾希望中國能在審查結束後取消對澳洲葡萄酒高達218％的關稅，該關稅於2021年首次實施，並且在對龍蝦進口的非官方限制方面也取得良好進展。
不過，法瑞爾稱，如果中國在去年開始的這項複審之後仍不取消關稅，澳洲將毫不猶豫地重新向世界貿易組織（WTO）提起針對中國的訴訟。
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