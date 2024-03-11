【時報記者莊丙農台北報導】亞洲股市不乏表現優異的國家，像是2023年印度股市上漲20.3％，台灣股市上漲31.3％，成為了亞洲市場的新亮點。國泰金旗下國泰投顧指出，雖然整體亞股指數2023年僅上漲6.3％，主要受到2023年中國A股下跌9.14％所拖累。但亞股還是有許多潛在的投資機會，舉例而言，印度經濟成長快速、人口數多並具有結構性改革題材、企業信心強勁等因素都有助於印度股市行情。台灣則受惠半導體週期轉為復甦，台股約41％為半導體類股，產業去庫存、AI需求爆發等為台股創造豐富題材。
印度經濟快速發展，IMF預估2024年GDP成長率將高達6.5％，為全球成長最快的國家。不論是莫迪提出的印度製造政策，還是國家進行基礎建設，資金的提供都是最重要的問題之一，而銀行則成為資金的主要來源，印度貸款呈現雙位數成長，顯示目前資金的需求仍相當強勁。此外，如同台灣從早期以公股銀行為主，到近20年逐漸由其他私營銀行當道，印度也正面臨同樣的結構改變。過去以公營銀行為主的印度，近年逐漸被私營銀行追趕，私營銀行除了市佔率逐漸提高以外，核心業務的淨利息差也較公營銀行更高，更具發展潛力。
隨著全球AI熱潮持續發酵，費城半導體指數2023年上漲67％，年初至今亦上漲13.4％，台灣半導體類股亦受惠AI旋風。半導體類股每3至4年為一次循環，每次上漲2至3年後則下跌1年。2024年為此次上漲循環第2年，預計也將有雙位數的報酬。
摩根士丹利亞洲永續股票基金成立超過20年，加碼印度金融類股並搭上印度經濟發展與結構改革題材、看好台灣半導體類股，並且相較參考指標大幅減碼中國。國泰投顧指出，摩根士丹利亞洲永續股票基金透過良好的國家布局、產業配置及選股能力，創造優異報酬。
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