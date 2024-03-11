【時報記者葉時安台北報導】豐興(2015)周一(3月11日)開出本周內銷盤價，國內廢鋼、鋼筋雙雙平盤，止步連續數周跌勢，型鋼產品基價亦持續平盤，並連三周持平。美國貨櫃廢鋼跌幅收斂，豐興表示，鋼筋先前已連續反應原料而三跌，本周隨國內原料持平，本周鋼筋盤價平盤；國內廢鋼亦已連數周下跌，本周持平觀察國際報價狀況。鐵礦砂靜待工地用料恢復正常，市場應可提升動能。

回顧上周，隨國際原料下跌，美國貨櫃廢鋼盤價跌幅擴大，國內盤價跟跌，上周國內廢鋼、鋼筋基價每公噸雙雙持續下跌300元，型鋼產品基價則連兩周平盤。

豐興本周盤價，廢鋼收購價在每公噸1.07萬元，鋼筋價格每公噸為1.94萬元，型鋼每公噸至2.67萬元。

國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周持續下跌，由每公噸375美元滑至365美元，跌幅擴大，主因亞洲成品需求仍弱，且日廢跟進美廢補跌下跌每公噸10美元，本周關東標招標為觀察重點；而受土耳其壓低採購價且亞洲鋼價下跌影響，美國貨櫃廢鋼本周報價同樣續滑，從每公噸358美元跌至355美元，連四跌然跌幅縮小，惟報價量減少。

澳洲鐵礦砂則由每公噸115.7元轉升至116.55美元。大陸鐵礦砂較上周持穩小漲，但鋼品成品庫存在需求仍未恢復情況下持續上升，降價壓力導致成品價格持續小幅下跌，靜待工地用料恢復正常，市場應可提升動能。