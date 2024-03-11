【時報記者林資傑台北報導】半導體驗證分析廠宜特(3289)董事會通過2023年財報及股利分派案，決議2023年第四季配發每股現金股利0.7元，超額配發股利。合計全年配發每股現金股利3.7元、創歷年次高，盈餘配發率約71.79％。公司將於6月14日召開股東常會，全面改選董事。

宜特2023年合併營收38.11億元、年增1.8％，連4年創高。營業利益3.03億元、年減9.28％，歸屬母公司稅後淨利3.85億元、年減4.84％，仍雙創次高，每股盈餘（EPS）5.15元。毛利率、營益率分降至26.7％、7.97％，後者仍創第三高。

宜特受本業中長期驗證分析訂單進度遞延、布局費用先行支出影響，導致去年下半年營運動能降溫，但表示僅是暫時休息打底狀態，隨著布局將陸續展現成果，對2024年營運展望仍樂觀看待，預期可望「先蹲後跳」。

宜特2024年2月自結合併營收3.08億元，較1月3.72億元新高減少17.2％、較去年同期3.32億元減少7.24％，為近3月低、仍創同期次高。累計前2月合併營收6.8億元，較去年同期6.67億元小增2％，改寫同期新高。

宜特表示，今年2月因春節連假影響，工作天數較少導致營收「雙降」，但在與國際大客戶密切合作基礎下，宜特已研發出AI高速驗證解決方案，可提供一站式服務。而子公司宜錦已通過國際AI伺服器大廠驗證，訂單預計將在第二季放量，雙方相輔相成將持續貢獻營收。

投顧法人認為，宜特去年下半年布局今年有望看到成果，營收增加及材料分析（MA）產能開出亦有助毛利率提升，晶片複雜度提升有助可靠度驗證（RA）長期需求，子公司合併有望降低營業成本與費用，半導體需求轉佳也有助營運好轉，給予「買進」評等、目標價161元。