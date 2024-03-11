【時報記者林資傑台北報導】半導體驗證分析廠宜特(3289)董事會通過2023年財報及股利分派案，決議2023年第四季配發每股現金股利0.7元，超額配發股利。合計全年配發每股現金股利3.7元、創歷年次高，盈餘配發率約71.79％。公司將於6月14日召開股東常會，全面改選董事。
宜特2023年合併營收38.11億元、年增1.8％，連4年創高。營業利益3.03億元、年減9.28％，歸屬母公司稅後淨利3.85億元、年減4.84％，仍雙創次高，每股盈餘（EPS）5.15元。毛利率、營益率分降至26.7％、7.97％，後者仍創第三高。
宜特受本業中長期驗證分析訂單進度遞延、布局費用先行支出影響，導致去年下半年營運動能降溫，但表示僅是暫時休息打底狀態，隨著布局將陸續展現成果，對2024年營運展望仍樂觀看待，預期可望「先蹲後跳」。
宜特2024年2月自結合併營收3.08億元，較1月3.72億元新高減少17.2％、較去年同期3.32億元減少7.24％，為近3月低、仍創同期次高。累計前2月合併營收6.8億元，較去年同期6.67億元小增2％，改寫同期新高。
宜特表示，今年2月因春節連假影響，工作天數較少導致營收「雙降」，但在與國際大客戶密切合作基礎下，宜特已研發出AI高速驗證解決方案，可提供一站式服務。而子公司宜錦已通過國際AI伺服器大廠驗證，訂單預計將在第二季放量，雙方相輔相成將持續貢獻營收。
投顧法人認為，宜特去年下半年布局今年有望看到成果，營收增加及材料分析（MA）產能開出亦有助毛利率提升，晶片複雜度提升有助可靠度驗證（RA）長期需求，子公司合併有望降低營業成本與費用，半導體需求轉佳也有助營運好轉，給予「買進」評等、目標價161元。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：