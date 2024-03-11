【時報-台北電】由於中國需求疲軟的疑慮持續增加，抵消對OPEC+延長減產的擔憂，以及美國就業數據好壞參半，致部份交易商調整頭寸，油價電子延續上周跌勢，周一(3/11)截至台北時間上午11點整，原油期貨報價如下：美國NYMEX-4月輕質原油期貨跌0.67美元，報每桶77.34美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨跌0.66美元，報每桶81.42美元。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)

《國際油價》中東衝突再起 9/23歐美原油期貨回升
《原油期貨》NYMEX：09/20 10月輕質原油跌0.03美元，每桶為71.92美元
《商情》期金突破2600美元大關；期銅自2個月高點回落；穀物漲跌互見
《國際油價》好壞消息錯綜 9/20歐美原油期貨回跌
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