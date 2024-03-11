【時報-台北電】小鵬匯天宣布，在廣州空港經濟區管理委員會主導下，小鵬匯天飛行汽車旅航者X2順利完成城市CBD廣州天河中央商務區區域的低空飛行。此次飛行中，旅客X2從廣州天河區的天德廣場超甲級辦公室群垂直起飛，透過自動駕駛模式，向標誌性建築廣州塔方向飛行，橫越廣東省博物館、花城廣場、海心沙亞運公園等廣州地標景觀。

小鵬匯天自主研發了六代智慧電動垂直起降載人飛行車，試飛15,000餘架次。目前，下一代分離式飛行車將於2024年第四季開啟預訂，並計畫於2025年第四季開始量產交付。

小鵬汽車CEO何小鵬表示，新能源汽車行業的飛速發展帶來的電動化和智慧化的創新成果，正在低空經濟領域實現跨行業應用。低空飛行汽車的商業化能力類似於十年前的新能源汽車，一定大有可為。（編輯：張嘉倚）