嘉義縣政府3月16日將於朴子體育館舉辦「現場徵才活動-創薪啟動 嘉義GO」，包括佐登妮絲、勤誠、松川、大瓏、大成長城、聯華、禎祥、愛之味、長榮文苑、英迪格飯店等44家廠商現場徵才，共釋出1188個職缺；其中，福隆玻璃財務部儲備主管薪資高達8萬元，近300個職缺薪資上看4萬元！
嘉義縣長翁章梁表示，為鼓勵青年返鄉工作及吸引人才來嘉就業，縣府大力招商增加在地就業機會，截至今年2月止，大埔美及馬稠後第一期已有135家廠商進駐，提供超過8000個以上的工作機會，馬稠後後期園區進駐超過95家廠商，陸續建廠中。
此外，座落在太保的嘉義科學園區、水上南靖、中埔公館及民雄航太園區也進入實質開發階段，匯集科技、長照、製造、服務及農業生技等多元產業，未來將引進6萬多個工作機會；華泰名品城Outlet大型購物商場，更確定落腳嘉義高鐵站前，未來嘉義縣必成為台灣西部走廊最具競爭力與發展潛力的城市。
勞青處長陳奕翰指出，為解決企業缺工及協助求職者找工作，縣府每年舉辦2場大型現場徵才活動，總計邀請超過80家以上廠商參與，去年就業媒合率均超過6成，有效連結企業與求職端。
今年首場大型徵才活動共釋出1188個職缺，職缺類型相當多元。陳奕翰說，其中近300個職缺，薪資上看4萬元，福隆玻璃財務部儲備主管薪資，更高達8萬元；此外，勞青處也開發196個友善職缺，於現場提供二度就業、中高齡及身障者等彈性工時及符合需求的工作機會。
當日活動還有就業諮詢服務、職涯體驗、職訓課程招生及成果展示等，另外也有投履歷送限量禮品、集章摸彩、輔具展示、義剪、視障按摩、點心品嚐及免費體適能檢測。
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