葡萄牙10日舉行國會大選，路透引述3家出口民調報導中間傾右的民主聯盟（AD）目前得票率約27.6％至33.0％，略高於執政社會黨的24.2％至29.5％得票率，可望在本次大選拿下多數席次，但難以取得絕對多數。
由SIC、RTP及TVI三大電視台進行的出口民調指出，包括極右派政黨Chega在內的所有右派政黨合計將在國會拿下多數席次，其中Chega得票率約在14.0％至21.6％，與2022年1月國會選舉時的7.2％相比大幅躍進。然而，民主聯盟至今拒絕和Chega合作，意味著葡萄牙未來政局依舊不穩定。
葡萄牙是西歐最貧窮的國家，過去一年來除了通膨導致租金飆漲引發住房危機之外，勞工薪資過低、醫療保健惡化及政治貪腐等問題都令人民不滿。葡萄牙總理柯斯塔（Antonio Costa）於4個月前因貪腐遭到調查而辭職，導致提前選舉。
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