路透引述消息報導，日產汽車打算自2028財年（2028年4月起）起自行生產日本暢銷超迷你電動車Sakura，藉此提高獲利率。目前這款電動車是委託三菱汽車生產，但內情人士透露日產打算將生產線移至九州的自家廠房。

路透根據日本汽車協會資料統計，Sakura是去年日本最暢銷的電動小客車，在日本市占率約42％。自從2022年中日產在日本推出Sakura以來，銷售量累積將近6.4萬台。目前Sakura僅在日本銷售。

日產汽車當年率先推出電動車Leaf，但近年在電動車市場的發展腳步落後特斯拉及比亞迪等海外對手，尤其在中國市場更被擠出前十大品牌之列。

目前日產汽車獲利率低於豐田及本田，未來自行生產Sakura後可望提高獲利率。Sakura的超迷你車型在日本被歸類為輕量車（kei car），無論體積及馬力都不及一般小客車，僅適合日本市場。內情人士透露，未來日產自行生產Sakura後，仍會委託三菱生產其他輕量車。