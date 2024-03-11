台股ETF熱滾滾，尤其是高股息ETF更是席捲市場，整體台股ETF規模已突破1.6兆元、受益人數衝破640萬；其中，17檔高股息ETF規模突破1兆元，來到1.03兆，受益人數則達434.9萬人。

上周最引人矚目的高股息ETF，就是00919群益台灣精選高息，規模衝上1621億元，正式超越00929復華台灣科技優息，成為台股ETF第4大，僅次於0050元大台灣50、0056元大高股息、00878國泰永續高股息。

不僅規模竄升，00919上周受益人數也大增5.3萬人，為高股息ETF第一。其次為00918大華優利高填息30，周增1.9萬人、00915凱基優選高股息30，周增9666人。

不過，上周股民增加最多的3檔高股息ETF，外資卻都站在賣方。00919上周遭外資大砍7.95萬張，為台股賣超冠軍。00918、00915也分別遭外資減碼1.98萬張、1.66萬張。

外資上周買超前2名是00929、00878，分別大買12.7萬張、11.1萬張，甚至還高於台積電的10萬張。

00919經理人謝明志表示，全球終端商品需求回溫，且半導體轉為進入上行週期，全球半導體需求有望好轉，有助於台灣電子零組件出口動能，加上AI新興應用、高速運算等科技應用持續擴展，皆可挹注出口動能，製造業有望回溫。各行各業藉由AI投資提高生產效率，AI應用百花齊放，將帶動股市整體評價進一步提升，有成長動能且評價合理的個股，仍是較佳選擇。

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