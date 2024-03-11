台股ETF熱滾滾，尤其是高股息ETF更是席捲市場，整體台股ETF規模已突破1.6兆元、受益人數衝破640萬；其中，17檔高股息ETF規模突破1兆元，來到1.03兆，受益人數則達434.9萬人。
上周最引人矚目的高股息ETF，就是00919群益台灣精選高息，規模衝上1621億元，正式超越00929復華台灣科技優息，成為台股ETF第4大，僅次於0050元大台灣50、0056元大高股息、00878國泰永續高股息。
不僅規模竄升，00919上周受益人數也大增5.3萬人，為高股息ETF第一。其次為00918大華優利高填息30，周增1.9萬人、00915凱基優選高股息30，周增9666人。
不過，上周股民增加最多的3檔高股息ETF，外資卻都站在賣方。00919上周遭外資大砍7.95萬張，為台股賣超冠軍。00918、00915也分別遭外資減碼1.98萬張、1.66萬張。
外資上周買超前2名是00929、00878，分別大買12.7萬張、11.1萬張，甚至還高於台積電的10萬張。
00919經理人謝明志表示，全球終端商品需求回溫，且半導體轉為進入上行週期，全球半導體需求有望好轉，有助於台灣電子零組件出口動能，加上AI新興應用、高速運算等科技應用持續擴展，皆可挹注出口動能，製造業有望回溫。各行各業藉由AI投資提高生產效率，AI應用百花齊放，將帶動股市整體評價進一步提升，有成長動能且評價合理的個股，仍是較佳選擇。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
#台股 #高股息 #ETF #存股族 #受益人數 #00929 #復華台灣科技優息 #台積電 #0056 #元大高股息 #00919 #群益台灣精選高息 #0050 #元大台灣50 #00918 #大華優利高填息30 #00915 #凱基優選高股息30
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：