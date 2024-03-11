美股上周五開高但午後急轉直下，半導體股帶頭下殺，AI晶片大廠輝達（NVIDIA）重挫5.6％，美股四大指數均下挫，台積電ADR也跌2％，台積電11日也跳空開低，不過盤中跌幅收斂，使台指期高檔震盪，小跌26點、報19,768點。

美國上周五公布非農就業人變動27.5萬人，遠高於預期值20萬人；失業率3.9％，卻遠高於預期值3.7％。統一期貨指出，兩數據對降息預期影響一空一多，使5月降息機率上升，惟數據公布後美指期先漲後跌，顯示空方力道較大，對美指期影響偏空解讀。

台指上周五突破二萬整數大關，但「心理關卡」賣壓沉重。籌碼方面，自營商於 2／21布局的4.51 億元偏多選擇權部位，於上周五全數獲利了結，並反手做空，為近期期權市場最大贏家，留意後續盤勢是否因自營商選擇權轉空而陷入高檔震盪；外資上周五日盤大額做空，未平倉口數來到近日區間-2,000口至6,000口區間下緣，不過若外資延續區間操作，可能將大額回補空單。

觀察臺灣期交所的商品報價，小臺指期下跌35點，臺幣黃金期貨成交價2,200.3點，上漲25.6點；布蘭特原油期貨成交價2,560.5點，跌56點；富櫃200期貨漲58點，暫報9,888點；半導體30期貨跌38點；成交價5,815點；國外指數部分，美國道瓊期貨暫報38,730點，下跌87點；美國那斯達克100期貨暫報5,125.75點，跌38.75點；美國費城半導體期貨跌197點，來到4,947點。