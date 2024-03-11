聯電公布股東紀念品。（示意圖/達志影像/shutterstock提供）

晶圓二哥聯電擁有84萬多名股東，日前公布股東會紀念品，和去年一樣是咖波系列，今年從碗換成永續隨行杯，引發其他網友討論。

聯電延續咖波主題，從去年的碗變成永續隨行杯，杯蓋上面有一隻超可愛咖波，杯子側面有聯電X咖波的圖案，相當可愛。

聯電連續2年送咖波貓紀念品，網友紛紛表示，「先猜明年可能是餐具組，湊整套住公園」、「去年是碗，睡公園時有碗又有杯子好棒」、「二哥轉型成股東會紀念品概念股」、「去年的碗真的好看又好用，今年反而吸睛度不夠」、「你要他的杯，他要你的本」。

聯電近期受惠於台積電股價頻創新高，跟進啟動比價效應，波段攻上53元高價，今(11)日早盤下跌逾1.5%，回測51元關卡。

股東會紀念品成為股民關注焦點，以超高CP值聞名的大魯閣股東會紀念品，今年將發送「800元消費抵用券」及8張「每月玩樂買1送1券」，價值超過3600元，並且和過往一樣，股東持股不限股數，均予發放。

除了聯電、大魯閣，過往中鋼、宏達電、開發金、王品等公司，每年公布的紀念品也是受矚目的搶手貨，可望能掀起一波股東會行情。