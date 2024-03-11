全球最大家用縫紉機製造廠伸興工業因農曆過年工作減少，2月合併營收呈月減、年減，前二月合併營收憑藉轉投資宇隆業績成長而增長。伸興因歐美家用縫紉機客戶下單保守為主，對2024年營運審慎看待。

伸興自結2月合併營收4.42億元，月減36.59％，年減9.77％；前二月合併營收11.4億元，年成長14.5％。伸興表示，2月適逢傳統農曆新年、工作天數較少，使得2月營收明顯減緩。歐美縫紉機大廠客戶去化庫存，拉貨力道雖有逐步回溫，但以急單為主，子公司宇隆汽車、自行車、醫療等主要客戶穩健出貨，是伸興前二月營收成長的主因。

伸興指出，展望2024年，伸興維持審慎看法。伸興與主要客戶展開產品設計開發的計劃，透過台灣零售通路事業「喜佳」掌握客戶喜好，以提升伸興掌握市場需求變化的精確度，拉高客製化設計開發的競爭力。