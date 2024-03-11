印度總理莫迪（Narendra Modi）上周末宣布將瓦斯桶價格調降100印度盧比（約1.2美元），被外界視為是在大選前爭取女性選票的選舉策略。莫迪特地選在3月8日國際女性日當天在社交平台X上發文表示：「新政策將為全國數百萬戶家庭減輕財務負擔。」

莫迪領導的印度人民黨政府近來推出不少女性福利政策，包括免費糧食計畫及全年無休供電等等，吸引越來越多女性支持執政黨。以瓦斯桶為例，首都德里的14.2公斤瓦斯桶單價約在900印度盧比（約11美元）。

莫迪政府繼去年將低收入戶的瓦斯桶補助調漲為每桶補助300印度盧比後，上周又宣布延長補助期限。

India TV-CNX在3月5日公布的最新民調顯示，印度人民黨領導的國家民主聯盟（NDA）可望在國會543席中拿下378席，最大反對派勢力印度國會黨領導的新聯盟I.N.D.I.A.估計只有98席，其餘67席由其他小黨瓜分。