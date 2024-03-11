【時報記者莊丙農台北報導】和勤(1586)公布2023年財報，全年營收23.11億元，年減9.02％，歸屬母公司稅後淨損0.54億元，每股虧損0.67元。不過，營運狀況下半年有所改善，其中，第4季營收6.97億元，季增18.64％、年增18.63％，並為歷年同期新高；高毛利車用零件新產品出貨比重攀升，單季毛利率16.72％，也扭轉本業連5季虧損，單季營業利益0.15億元，歸屬母公司稅後虧損0.21億元，每股虧損0.26元。
和勤去年上半年大陸車市降價促銷波及車用零件出貨，不過和勤在疫情前布局的商用車變速箱零件、車用零件在地化的訂單，陸續在下半年量產爬坡，以及部分燃油車零件重新報價後訂單回流，加上原本穩定出貨的新能源車零件，和勤下半年車用零件出貨逐月攀升，拉動車用零件全年營收創下歷史新高。尤其新產品出貨比重提升，取代過去毛利偏低的舊訂單，車用零件產品組合優化，和勤的毛利率已明顯逐季拉升。
今年硬碟零件回穩之外，去年下半年陸續量產的車用零件仍在爬坡階段，今年還有多項新產品將於下半年量產，包括全球銷量第一的大陸電動車大廠座椅零件、自主品牌增程式電動車的離合器零件、新能源車電驅系統，以及商用車變速箱新項目與新客戶等，和勤樂觀期待今年營收逐季走高，全年有望轉盈。
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