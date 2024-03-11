【時報-台北電】上周五輝達(NVIDIA)收黑終止連6漲，美股四大指數全數走跌、費半指數下殺4.03%，台積電ADR轉跌1.9%。台股漲勢澆冷水，周一翻落19700，市場資金轉向布局低基期安全的族群，適逢2023年財報公布期，觀光股去年迎來疫後大復甦，成績亮眼，吸引避險投資人進場。寒舍(2739)崛起強當領頭羊，漲幅高達9%一度漲停；同為飯店股的雲品(2748)、夏都(2722)同步跟進，漲幅超過3%。旅行社股鳳凰(5706)飆出半根漲停板，雄獅(2731)先前一波反彈之後，今日小碎步走高1%。上櫃旅行社活蹦亂跳，燦星旅(2719)亮漲停燈鎖住，易飛網(2734)、山富(2743)、五福(2745)漲幅高達3~5%。

寒舍財報出爐，受惠旺季住房及餐飲同步暢旺，2023年第四季旺上加旺，合併營收13.82億元、稅後淨利1.61億元、每股盈餘1.76元齊創新高。累計全年合併營收48.31億元、稅後淨利4.14億元、每股盈餘4.52元，亦同步改寫新高，營運強彈繳出亮麗佳績。今年前2月自結合併營收8.96億元、年增9.92%、創同期新高，續寫佳績。

雲品2023年也因旅遊市場活血帶動，第四季稅後淨利躍升至0.99億元、改寫歷史第三高，每股盈餘0.95元。累計全年合併營收23.59億元、稅後淨利2.83億元，雙創歷史新高，每股盈餘2.76元。展望今年，雲品審慎樂觀看待首季營運可望持續穩健成長、再創新高。

今日漲停的燦星旅雖然尚未公布去年財報，但今年2月營收2億535萬元，月增率26.34%、年增率394.40%，超級給力。自1月中旬以來，股價已近2個月的回檔修正，目前不但便宜又有業績期待空間，資金一湧而進，開高走高急拉漲停鎖住，成為觀光股領頭羊。

周一台股盤中回跌逾百點，19700關卡失守，電子權值股退下，傳產上挺接棒演出。台股此波漲勢幾乎是靠台積電一檔獨大拱上去，期間櫃買市場卻開高走低重挫，盤面呈現拉大出小，今日台積電下跌逾2.5%，回探逼近760元附近。元大投顧指出，由於台股走勢實在太猛，連續發生快速跳空的結果，使得大盤正乖離已明顯過大，各項技術指標亦出現過熱現象，此須留意指數隨時恐會拉回化解乖離。（編輯：張嘉倚）