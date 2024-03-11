【時報記者張漢綺台北報導】受到Nvidia GTC 2024年大會題材帶動，散熱廠奇鋐(3017)及雙鴻(3324)今天盤中股價強勢大漲，雙鴻更亮燈漲停，不過據了解，此次大會獲邀展示新技術合作夥伴多為組裝廠及工業電腦廠，零組件廠則僅有電源/散熱廠台達電(2308)獲邀展示最新AI伺服器/資料中心新技術。

Nvidia GTC 2024大會即將在3月18日登場，據了解，現場除了Nvidia展示自己的產品，亦邀請合作夥伴及供應商到場展示新產品與技術，據了解，此次獲邀參加的台廠包括台積電(2330)、組裝廠鴻海(2317)、技嘉(2376)、華碩(2357)、和碩(4938)、緯創(3231)、聯發科(2454)、凌華科技(6166)、工業電腦廠研華(2395)等，至於市場熱切期待的電源及散熱廠，則僅有台達(2308)獲邀入列。

據了解，今年唯一現場參加GTC佈展的台達將在現場展示公司因應超大型資料中心和高規格如AI伺服器已量產3000W～5000W的產品，以及具備能源轉換效率高達97.5％的ORV3(第三代開放機櫃標準)電源產品方案。

台達電挾電源及散熱技術優勢，拿下美系大廠GPU主板電源，以及各大雲端品牌廠AI伺服器電源與散熱大單，台達董事長海英俊在日前法說會表示，AI伺服器電源結構跟過往伺服器電源完全不一樣，以我們為某大雲端公司做的AI伺服器電源為例，一個伺服器有24個電源，且一個電源以前是1000瓦，現在是3000瓦，不只台灣，全世界能做的，我還不知道誰能做這東西。

在散熱方面，海英俊表示，AI伺服器散熱複雜很多，台達不只風扇做得很好，水冷散熱技術也沒有缺席，只是市場真正導入水冷技術還要時間，台達在AI伺服器電源市佔率至少一半以上，DC to DC市佔率比一半更多，在AI伺服器電源或散熱市場上，我們沒有錯失任何機會，該拿的訂單都拿了。