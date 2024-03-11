【時報記者任珮云台北報導】保利馬與錫力科技今(11)日宣布將共同推出以可再生能源分散部署的方式，於海島或偏遠地區現場製氫，通過氫能的高儲存容量且可長期儲能之優點，補充蓄電池儲存量不足與成本高昂的劣勢，組成完整的孤島再生能源穩定供電系統。

保利馬公司與錫力科技正積極投入保利馬未來船的系統升級改造，由錫力科技全面提供燃料電池與周邊系統的客製化開發與技術支持，並規畫未來量產船型的系統供應。

保利馬公司係由宏碁(2353)集團創辦人施振榮、《藍色經濟》作者Gunter Pauli共同創辦，著眼未來淨零碳排是未來產業發展的大趨勢，為了掌握這波典範轉移的新契機，將借重台灣產業界的能量，正積極整合台灣相關供應鏈，要在台灣建立零碳排船新產業供應鏈。

錫力科技總經理黃治文表示，藉由開發這套供電系統，將可以實現氫能船隻在海島地區現地燃料補充的運作模式，省去化石燃料長途運補的成本，真正實現氫能經濟的商業化運行。

保利馬董事長施振榮表示，公司目前正與許多有需求的國家洽談合作計畫，並已陸續簽署合作意向書，希望未來能複製台灣電子業發展的成功經驗，打造保利馬成為「不造船的船公司」(Shipless Ship Company)，並以這種新經營模式整合台灣供應鏈的資源，目標是要成為全球新典範轉移成功的開拓者。

保利馬零碳排船將由錫力科技提供燃料電池與氫能系統的全面技術支持，結合船舶中心的動力整合與整船設計經驗，除了Porrima 111O將採用這套系統外，未來量產船型的Porrima 66也將導入這套系統，預計今年第三季啟動量產版原型船建造工作，並預計首艘零碳排船可望於2025大阪世博會展出。

保利馬與錫力科技攜手合作，主要著眼於其完整的燃料電池系統自主化開發與製造能力，並且具備充足的氫能船舶工程經驗，將帶動台灣船舶產業朝向高值化與差異化的產品方向發展，希望未來進一步帶動相關孤島再生能源與氫能微電網等相關市場的海外部署。

黃治文表示，除了氫能船舶領域的工程經驗外，錫力科技自2020年便在能源局的支持下完成首座電解製氫、儲氫、發電、併網的儲能系統開發，因此技術布局與保利馬的海島應用商業目標一致，雙方才有這個機會攜手合作。

他並指出，由本土的氫能系統製造原廠錫力科技帶頭，結合國內外一流的供應鏈，帶動本土的配套零件廠商逐步升級轉型，截長補短，將台灣與國際氫能供應鏈形成互補，一同走出台灣爭取國際市場訂單。