【時報-台北電】上周五美股收黑，費半重挫4%、輝達殺低逾5%，台積電ADR拉回近2%，今日現貨市場跟著開下探764元，拖累台股無緣續挑戰2萬點，指數一度跳水逾百點，最低約來到19659點。所幸AI概念股受惠GTC大會商機吸引買盤搶進，奪下最旺2月營收的伺服器族群緯創(3231)噴量領軍大漲8%，廣達(2382)、技嘉(2376)、英業達(2356)同步勁揚，散熱族群攻勢更猛，雙鴻(3324)、尼得科超眾(6230)雙雙亮燈漲停，奇鋐(3017)、元山(6275)、曜越(3540)、健策(3653)、建準(2421)等集體走強，支撐台股人氣。
「AI晶片王」輝達8日收盤股價重挫5.6％後，專家警告美股走勢即將反轉。台積電ADR上周五同步下跌2.83美元，跌幅1.9%，收在146.37美元，台積電雖獲「兩摩」喊價850元，惟漲多就是利空，今天開盤跳空下殺至768元，下跌16元，市值縮水4149億元，降至19.91兆元，盤中更探低至764元、下挫2.55%，仍力守5日線之上。
AI年度盛事NVIDIA GTC大會將於美西時間3月18日登場，會中除揭曉加速運算、生成式AI和機器人技術等最新突破外，市場預估新世代GPU B100將亮相，同時公布H200量產時程，有望為台組裝供應鏈如緯創、廣達、英業達、緯穎等營運進一步加溫，今日即由可望成為首波擁有雙利多受惠者緯創(3231)吹反攻號角大漲近9%，廣達、英業達、緯穎緊隨其後聯袂勁揚。
緯創(3231)在B100系列再拿下模組、基板產供優勢，另亦取得超微和英特爾今年推出的AI處理器平台之AI伺服器前段基板主要代工，加上身為戴爾AI伺服器之前段主板之主導供應商，並切入特斯拉Dojo超級電腦供應鏈，續成長動能仍值得關注。挾2月營收雙增寫下同期最旺，前2月累計合併營收創高達1,483.97億元亮眼成績單，今日在買盤點火下一度大漲近9%，重登120元及月線，成交量放大至近15萬張，重回台股人氣王寶座。
同樣搶攻GTC商機的散熱族群亦磨刀霍霍，預言水冷時代將加速到來的雙鴻(3324)日前公布去年獲利12.32億元，每股賺14.28元、擬配息6.5元，元月稅後純益1.44億元，年增9489％，每股稅後純益1.67元，與去年同期每股稅後純益0.02元相比大躍進，激勵盤初亮燈攻頂，重登600關及5日線，帶動尼得科超眾(6230)跟進漲停，奇鋐(3017)亦反彈6%重登600關及5日線。
台股今日在電子雙雄台積電及聯發科同步熄火下摔落19700關。分析師表示，受惠AI行情持續延燒、企業獲利增長，加上國發會發布1月景氣燈號轉呈代表「穩定」的綠燈，顯示國內景氣持續復甦，基本面尚稱穩健，雖然漲多後短線出現震盪，但中長線多頭格局仍不變。(編輯：龍彩霖)
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