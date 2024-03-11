【時報記者葉時安台北報導】磷酸系鋰電材料與鋰智財服務商立凱-KY(5227)公告2023年財報，去年營收成長15%，卻材料產銷受大陸傾銷影響虧損擴大，年度虧損擴大3成，立凱2024年保留高階材料客戶、加速授權，預期2024年第一季虧損將可大幅削減。
立凱-KY 2023年合併營收8.10億元，年成長15%，主因反應原料成本上揚調漲售價及認列授權收入大幅增加。但立凱-KY表示，舊有材料產銷業務受到大陸低價傾銷壓力影響，與認列一次性所得稅費用0.52億元，導致虧損，營業毛損0.93億元，年減614%；稅後淨損5.19億元，虧損擴大30%。
立凱-KY表示，材料產銷業務營收增加將導致虧損增加的情況，在預期之中，從財報數字證明，公司應加速推展授權業務，並加速放棄低價客戶營收，減少因大陸傾銷帶來的嚴峻挑戰。
立凱-KY更提到，自2023年第四季起已完成協調客戶轉單，只向歐美日韓半固態電池客戶供貨，或者對未來有助於授權技轉策略客戶供貨。上述種種削減虧損的努力，預期今年第一季就可以看到不錯的成果。
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