【時報記者林資傑台北報導】連鎖飯店集團寒舍(2739)2023年擺脫疫情3年衝擊，第四季及全年營運動能強彈，每股盈餘（EPS）分達1.76元及4.52元，雙雙齊創新高。績優表現激勵今（11）日股價放量直攻漲停價52.8元、創近1月高價，早盤維持逾9％漲勢，領漲觀光餐旅類股。

寒舍2023年第四季合併營收13.82億元，季增20.53％、年增16.19％，營業利益2.29億元，季增35.61％、年增達近1.25倍，毛利率、營益率「雙升」至43.55％、16.59％。稅後淨利1.61億元，季增22.01％、年增達近2.82倍，每股盈餘1.76元，全數改寫新高。

累計寒舍2023年合併營收48.31億元、年增達41.17％，營業利益6.25億元、較前年虧損2.3億元大幅轉盈，毛利率跳升至38.6％、營益率彈升至12.95％。稅後淨利4.14億元、較前年虧損3.38億元大幅轉盈，每股盈餘4.52元，亦全數改寫新高。

寒舍2023年第四季餐飲營收7.69億元，季增15.5％、年增4.4％，住房營收5.81億元，季增達29.65％、年增達39.9％。全年餐飲營收28.28億元，年增達28.14％，住房營收18.81億元、年增達71.89％，改寫歷年新高，部門營業利益分別躍增達60.55％及近2.33倍。

寒舍表示，2023年內需強勁帶動餐飲業績爆發，第四季主要受惠聖誕節、跨年及元旦聚餐加持，與年末聚餐及宴席外燴需求強勁，大型宴會需求暴增為餐飲營運躍進關鍵。住房業務則受惠國際商務及觀光客快速回流，配合聖誕節及跨年加持，業績一路旺到年底。

寒舍2024年前2月自結合併營收8.96億元、年增9.92％、創同期新高。展望後市，由於跨境旅遊需求暢旺且國旅內需不減，旗下各據點國際旅客已回流達9成，集團將積極爭取MICE團體與航空機組人員住宿訂單，預期住房營收有望穩健成長。

而受惠除夕及春節圍爐桌數倍增、年菜外帶及尾牙聚餐等因素加持，寒舍集團首季餐飲業績表現亮麗，後續自助餐廳將推出活動刺激銷售，並廣邀各地米其林星廚擔任餐廳顧問，以強化競爭力、優化用餐體驗，未來將以此方向規畫新餐廳，盼為集團營運增添強勁動能。