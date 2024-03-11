【時報記者張漢綺台北報導】受惠於資料中心及半導體設備客戶需求回升，貿聯-KY(3665)今年第1季營運有望優於去年第4季，貿聯-KY總經理鄧劍華表示，四大產品線預期下半年可望展現成長力道，推升今年營收與獲利優於去年，多家外資最新報告偏保守看待貿聯-KY，不過2家日系外資及1家亞系外資給予「買進」評等。
2023年全球電子產業需求低迷，貿聯-KY 2023年合併營收為510.52億元，營業毛利為125.87億元，營業淨利為42.37億元，稅前盈餘為34.42億元，稅後盈餘為23.17億元，每股盈餘為14.37元，公司董事會決議每股配息9元。
貿聯-KY今年前2月合併營收為80.92億元，貿聯-KY預估，今年第1季營運有望優於去年第4季。
貿聯-KY 2023年財報公布後，多家外資發布最新報告下調貿聯-KY獲利預估，其中1家日系外資報告將貿聯-KY 2024年/2025年獲利下調14%/6%，給予「買進」評等，目標價為339元；另一家日系外資將貿聯-KY 2024年/2025年每股盈餘削減6%到13%，重申「買進」評等，目標價為290元；亞系外資最新報告則小幅上調貿聯-KY 2024年/2025年稅前利潤，但削減2024年/2025年每股盈餘5%/11%，調高投資評等至「買進」，但維持目標價300元。
至於美系外資看法相對保守，其中1家美系外資將貿聯-KY 2024年/2025年獲利下調5%到10%，給予「劣於大盤表現」評等，目標價為215元；另1家美系外資則給予「中立」評等，目標價由280元降至260元。
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