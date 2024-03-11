元大臺灣價值高息ETF（00940）今（11）日啟動募集，主打1萬元入手且殖利率達8%，超對小資族胃口；不過，和年化殖利率破10%、同樣超夯的群益台灣精選高息（00919）相比，2檔成分股重疊度超高，有網友發文表示，不知該如何取捨。貼文曝光，2檔各有各的支持者；有位累積百張00919的網友提出折衷策略，建議可將領出來的股息拿去買00940，等於兩邊都擁有。

有網友在Dcard上以「70萬要買00919好還是全押00940」為題表示，目前有閒餘資金70萬元，想全部投入ETF，鎖定00919、00940，但2檔成分股差不多，差別在買1張00919都可以買2張00940，她想問網友「應該如何取捨呢？」

貼文曝光，支持買00919的網友認為，「919吧！我自己這樣想的，畢竟這是季配，有資金周轉的空間；940月配。未來資金周轉可能多少會有風險」、「人多的地方不要去，939、940剛好生在新高真棒，什麼妖魔鬼怪都在買」、「當然繼續尻919，940出來會抬轎919啊」、「940十大成份股有些都創新高了，本益比高得離譜，買下去跟走鋼索的風險差不多」、「919等除息後再買，939、940抬轎」、「建議不要壓940，940成份股很多與919相同，一上市可能會遇到大盤回檔，10元往下跌，或是一上市許多人申購賣出，建議可以等跌完後入手」。

不過，另一派網友則認為，「00940已申購100張，一定漲放心，不用怕什麼大盤指數太高，啊就都是台積電的指數，怕什麼，all in」、「長遠看絕對是940香爆，目前已經投入250w，下禮拜結掉儲蓄險，再投200w，基本上放十年的，配息再反覆投入」、「00940啊！919都漲上去了不用追」。

有網友提出了折衷的方式建議，「目前100張919，正考慮領出來的股息拿去買940，等於兩邊都有了哈哈」。

月配型的00940今起正式開始募資，因每股認購價僅10元，等於1萬元就能開始加入存股行列，因此未演先轟動，私募期間傳出有萬人搶先卡位，規模預期突破400億元；根據元大投信公告，該檔主打「低價買、輕鬆存、每月領」，首次除息月預期落在7月，8月起可月月領息。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。