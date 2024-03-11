八大官股上周賣超台股共計逾150億元，唯一加碼的就是大漲194點3/7當天，總計上周八大官股買超前十名中前五檔全部都是ETF，除第一名「反一」外，其餘皆是績效優異的高股息及熱門銅板價債券ETF，總計加碼張數超過24萬張。
上周五個交易日，八大官股從周一到周五分別為賣超台股76億、18億、17.3億，僅周四（3/7）加碼台股13.7億元，到了周五再度賣超台股54億元，總計整周大砍台股151億元。
至於買超冠軍，首推避險用的元大台灣50反1（00632R），00632R在上周五爆出33.9萬張的交易量，八大官股當天買超3.1萬張，累計全周買超7.4萬張，為當周買超第一名。
八大官股上周買超第2至第4名分別為群益台灣精選高息（00919）、群益ESG投等債20+（00937B）、大華優利高填息30（00918）和凱基優選高股息30（00915）。
其中00919因本次配息0.61元、殖利率衝10%，加上和即將掛牌ETF00939（統一台灣高息動能）、00940（元大台灣價值高息）成分股相近，股價飆漲而成為當紅炸子雞外，00918、00915都是去年的「報酬王」，報酬率分別有59.03%和61.13%。
更厲害的是，00918、00915都即將在3/18除息，00918本次每單位配發0.7元，以上周五收盤價23.02元計算，年化配息率高達12%；而00915更是配發0.72元，以上周五收盤價24.74元計算，年化配息率也有11%。
投資達人阿格力點名，00915是一檔超級被忽略的ETF，其規模僅80億元，和動輒百億甚至千億規模的同類ETF相比，根本就是「隱形冠軍」，更重要的是，00915近一年的Beta值（常被用來衡量股票的風險指標）僅0.7。
在賣超部分，八大官股上周前2名也都是高股息ETF，分別為復華台灣科技優息（00929）和國泰永續高股息（00878），總計賣超張數分別為3.5萬張及2.7萬張。
統計八大官股上周買超前十名分別為：元大台灣50反1 74456張、群益台灣精選高息69665張、群益ESG投等債20+ 47124張、大華優利高填息30 33455張、凱基優選高股息30 19500張、國泰金15596張、仁寶13072張、群創10812張、台企銀8902張、國泰20年美債7992張。
八大官股上周賣超前十名分別為：復華台灣科技優息35443張、國泰永續高股息27729張、聯電25318張、元大台灣50 23001張、台積電18239張、富邦特選高股息30 15469張、元大高股息14639張、燿華12523張、元大金10845張、鴻海10826張。
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