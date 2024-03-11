【時報記者任珮云台北報導】緯穎(6669)2月營收創10個月以來新高，月增29.5%，年增5.8%。在營收亮麗表現下，外資出具最新報告，調高目標價至3400元，重申「買進」評等。

外資指出，反映緯穎AI ASIC和GPU伺服器的強勁勢頭，而通用伺服器也出現了成長的跡象，2月營收表現又優於市場預期，因此，2024年/25年的EPS估值預測分別調高3%和9%。隨著人工智慧伺服器出貨量開始回升，該公司獲利能力的增強證明了目標倍數是合理的。

緯穎的產能配置目前約有70%~75%之間，來自於北美墨西哥廠供應，另外有10%~15%是來自向母公司緯創(3231)捷克廠所委託代工的產品，至於亞太地區，則也占有10%~15%。

日前法說時，經營階層亦提及，馬來西亞作為目前亞太區最主要的出貨地，其一廠已從2023年下半年投產，不過擴產計畫持續推進，已開始進行新建二廠的進一步規畫；大陸的產能將陸續轉出至馬來西亞。

至於緯穎的AI伺服器客戶是選用GPU還是ASIC？經營階層表示，不是只有一個客人有AI GPU產品，一個客人也不只一個AI GPU產品。緯穎AI伺服器的產品開發是以解決方案滿足客戶需求，緯穎目前2項產品都有接單。