受美股漲多拉回影響，台股11日早盤開低，盤中低點來到19,659點，一度下跌逾百點，權王台積電（2330）股價下跌1.91％，暫報769元；在強勢族群部分，太普高（3284）、台通（4909）等中小型題材股同步亮燈漲停，扮演多頭指標。
關注美股上周五表現，終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌68點，或0.17％，收在38,722點；標普500指數下跌33點，或0.65％，收在5,123點；Nasdaq指數下跌188點，或1.15％，收在16,085點；費半指數下跌208點，或4.02％，收在4,957點。
美股開高走低，四大指數收盤全數下跌。在美股盤前，美國勞工統計局公布非農就業穩健增長27.5萬人，不過家庭端調查失業率則意外上升至3.9％、創下兩年多來新高，強化市場對FED於下半年的降息預期，促使2年期美債殖利率一度下跌近10個基點，並帶動美股四大指數早盤小幅開高，比特幣更是首次突破7萬美元大關。
然而，近期強勢上漲的AI、半導體族群漲多拉回，盤面指標股Nvidia（NVDA）由盤中歷史高點回落超過10％，台積電（TSM）美股和超微半導體(AMD)也下跌近2％，拖累費半指數收跌超過4％。
統一投顧表示，美國2月非農新增就業27.5萬，高於市場預期，失業率攀升至兩年高點的3.9％，薪資成長也有所放緩。聯準會（Fed） 主席鮑爾表示，央行距離有信心開始降息已經不遠，美國十年期公債殖利率持續走低，有利資金風險偏高提升。
Nvidia股價上周五創高後大幅回檔，台股本周預期震盪，但台股3月多檔ETF上市，有利內資資金量能，且Nvidia 3月18日將召開GTC大會，AI股仍有消息面利多。台股技術面恐修正均線正乖離過大，然基本面良好且資金動能強勁下，建議逢回擇優操作。
本週重點國際財經大事包括：美國重磅通數據2月消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI） 將出爐，另外有「恐怖數據」之稱的2月零售銷售也將揭曉；日本勞資談判結果也將在本周公開，將成為日銀貨幣政策轉向的關鍵數據。
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