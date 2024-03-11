空軍防空暨飛彈第303營從111年起遴選為空軍防空部戰備暨訓練評鑑示範單位，率先採仿真實戰，以實地、實裝機動方式至戰術位置，實施重要目標防護，另納入夜間宿營、野戰炊爨等課目，成為空軍防空部隊未來進行機場及重要設施防護的機動主力。
根據《青年日報》報導，在國軍「早期偵蒐預警、靈活指揮管制、遠距精準接戰、聯合重層攔截」之全區域防護概念下，空軍防空暨飛彈303營受聯合作戰指揮中心（JAOC／ACC）作戰行動管制，負責空軍基地低空及超低空防衛作戰任務，
目前該單位已換裝成麻雀飛彈與35快砲等主戰裝備，搭配天兵雷達實施目標導引，並利用射控雷達進行追瞄，形成彈砲合一防空系統，可迅速攔截敵機，並在有效射程內組成綿密火網，進行低空防空作戰。
303營平時利用駐地訓練時機模擬接戰，強化官兵武器操作及提升臨戰應變能力，多次結合基地訓練與海空實彈射擊期程，進行35快砲及麻雀飛彈實彈射擊，按照雷達導引，遙控武器實施追瞄，精準捕獲靶機並成功擊落，戮力戰備保衛機場及重要設施，是國人值得信賴的安全守護者。
身為空軍基地的重要防線。《青年日報》也專訪具備12年35快砲實戰經驗的空軍防空暨飛彈第303營第2連砲長林岱瑋上士表示，「你不需要很厲害才能開始，但要開始才能很厲害！」雖然現在國軍裝備步向自動化，但手動操作的基本功仍相當重要；平時訓練除要求於時限內完成雷達導引追瞄，也會開啟佛蘭迪瞄準具，以手動追瞄方式強化本職學能；強調每一個訓練環節都審慎以待，不放過任何細節，才是投入訓練的正確態度。
擔任天兵雷達雷達長的王柏元士官長則指出，雷達班主司天兵雷達操作，要搜索範圍內的空中目標，進行敵我辨識，並判斷目標是否具威脅性；若研判具風險，除回報上級，同時也要立即將資訊傳送給35快砲班與麻雀飛彈班，藉以準備接戰。
王柏元強調，敵機襲擊陣地僅數十秒時間可以反應與迎敵，考驗官兵在時間壓迫下，能否完成追瞄與武器引導，透過定期駐地、基地的扎實訓練，以及每年的海空實彈射擊，磨練出精準的雷達追蹤能力，得以在真實情況來臨時，給予砲班與飛彈班最即時射擊參數，成為最強而有力之後盾。
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