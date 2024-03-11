兩岸軍事情勢嚴峻，國防部長邱國正7日在立法院答詢表示，他每天提心吊膽，很緊張也睡不好；立委馬文君今天問國安局長蔡明彥睡的好不好，蔡明彥幽默地表示，睡覺比專業還難答，他說睡的好或睡不好，都會被解讀，他只能說，「有在睡覺」。

另有媒體報導，國安會秘書長顧立雄、國安局長蔡明彥等核心國安團隊，留任機會大；蔡明彥受訪表示，在520之前，他會做好每一天的工作，520之後要尊重新總統的人事佈局和規劃，而他是現任政府成員，並不適合對520以後的人事做任何臆測或評論。