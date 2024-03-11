美股費半指數上周五大跌4%，全球AI多頭指標輝達更重挫逾5%，加上台股上周五一度攻上2萬點，引發市場投資人對於高檔崩跌的恐懼，連美容院的髮型師都在問「台股要崩了嗎？」今天早盤台股震盪回檔，台積電一度下殺19元。
財信傳媒董事長謝金河表示，台股衝上2萬點，靠的是台積電大漲，上周五大盤創新高，但代表中小型股的櫃買指數卻下跌。至於台積電後市，謝金河認為，當市場所有的人都來的時候，股價可能就「亢龍有悔」了。
台積電在龍年開紅盤以來一路急漲，累計漲幅逾2成，不過，觀察集保股權統計，股東人數卻從107.8萬人降至104萬人，減少了3.8萬人。其中，5張以下、包含零股投資人，從99.77萬人降至96.33萬人，大減3.44萬人，約佔全體下滑人數的9成。
股東人數增加最多的級距，為持股400張至800張的大戶，開紅盤以來增加了48人。可見這波台積電的大漲，呈現大戶加碼、散戶撤退的跡象。
此外，1000張以上的超級大戶則是抱緊持股，人數從1557人微幅上升至1560人。這些大戶，雖然人數僅佔台積電全體股東的千分之1，但持有股權卻高達88%。而5張以下的散戶，人數佔比92.6%，但持有股權僅2.66%。
台新金首席經濟學家李鎮宇表示，與全球AI概念股相比，輝達（NVIDIA）本益比高達70倍，台積電不過20倍出頭，以全球角度來看，台積電股價還是很便宜、價值被低估，這也是外資一直在買台積電的原因。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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