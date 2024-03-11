澳洲政府11日宣布將自7月起取消近500項進口商品關稅，範圍涵蓋牙刷、烤土司機、服飾等眾多民生用品，是澳洲近20年來最大規模單邊關稅改革，目的在放寬企業規範並減輕澳洲人生活開銷。

澳洲財政部長查爾默斯（Jim Chalmers）11日發布聲明表示，政府取消上述進口商品關稅將導致每年稅收損失3,000萬澳元（約1,990萬美元），占澳洲政府每年總稅收比重約14％，但將促成澳洲每年對外貿易額達到85億澳元。澳洲政府將在5月聯邦預算案中詳列所有取消關稅的進口商品名單。

查爾默斯表示這項稅改有助簡化澳洲貿易制度。雖然這500項進口商品大多依照貿易協定採取免稅進口，但澳洲企業每年仍需花費大量時間與金錢準備文件證明進口商品符合免稅資格，而這些成本往往轉嫁給消費者。