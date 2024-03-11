【時報-台北電】AI技術跨入直播界！京東公司最新「春曉計劃」推出AI全能服務包，即可用各類AI工具免費生成圖文、視頻和直播，幫助商家節省50%運營成本。

京東表示，「0元試營運」無期限，期間無須繳交保證金及平台使用費。（編輯：張嘉倚）

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