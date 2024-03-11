【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】受惠於對人工智慧（AI）的樂觀情緒，台積電（2330）上周股價屢創歷史新高，並已重返全球前十大市值之列。

彭博報導，上周台積電股價大漲14%，使這家全球最大晶圓代工廠的市值創下歷史新高。受到上周五費城半導體指數重挫4%和台積電ADR下跌1.90%影響，周一台北股市早盤，台積電股價下挫2%，市值回落至約6340億美元，但仍超越博通（Broadcom Inc），為2020年以來，台積電首度重返全球前十市值公司之列。

摩根士丹利和摩根大通分析師認為，受惠於AI相關營收激增和強大的定價能力，該半導體巨頭可望進一步走高。

Charlie Chan等大摩分析師在3月7日提出的報告中表示，生成式AI半導體顯然是台積電的成長動力。該公司在海外的擴張計畫，也有助於緩解地緣政治方面的擔憂。

由於AI浪潮對高階晶片的需求抵消了蘋果iPhone手機銷售放緩帶來的衝擊，今年前2個月，台積電的營收成長9.4%。包括摩根士丹利和摩根大通在內，最近一些券商已將台積電目標價提高約10%。

在選擇權市場方面，投資人仍然看好台積電ADR的後市表現。根據彭博的未平倉合約數據，看跌/看漲比率（put-to-call ratio）跌至一個月新低，意味著儘管台積電股價屢創新高，但選擇權投資人買進的看漲合約仍然多於看跌合約。