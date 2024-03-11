中裕（4147)11日表示，由於TMB365／380先鋒組臨床數據佳，加上竹北廠CDMO業務開始商轉，前二月營收1.03億元，年成長率高達111％， 預期今年將是重大的轉捩點。
因愛滋病新藥 Trogarzo 肌肉注射 (IM) 劑型上市查驗登記 (sBLA)，收到美國FDA拒絕提交信函 (RTF)，而TMB365／380上周在CROI年會(反轉錄病毒年度大會) 公布的的I(b)／II(a)臨床先鋒組數據遭錯鋘解讀，中裕8日股價重挫跌停。
公司表示，TMB365／380在4800mg的高劑量組數據優良。長達2個月的血中濃度，仍大幅超越有效濃度之上。內部將展開以4800mg兩個月為開發主軸的下階段臨床實驗II(a)。在II期收集足夠的有效性(efficacy) 數據, 同時評估3個月所需要的劑量及所需要的臨床實驗。
中裕表示，CROI年會素有「AIDS奧斯卡盛會」美譽，今年長效注射型的趨勢大放異彩，而中裕是全球唯一擁有2株不同作用機制的單抗，組合為一個新藥「TMB-365／380」，是AIDS藥物中，全球唯一的雙單抗組合。
相較於其它藥廠目前仍停留在單抗＋小分子藥的組合，為了達到長效，必然需要大幅增加施打劑量，也將導致肝毒性／腎毒性等各種副作用以及藥物／疾病禁忌；365／380的雙單抗組合，免除了化學小分子副作用，該新藥取得FDA快速審查（Fast Track Destination）資格。
針對其它大藥廠發展6個月以上的超長效針劑，是否會影響競爭力？ 中裕表示，HIV非常容易突變進而發展抗藥性，以及多項的化學藥副作用，愛滋病患原本就需要每1~3個月到醫院定期追蹤。如果一年只到醫院1~2次則會疏於追蹤，目前對愛滋病患的治療並不推薦；且當小分子化學藥為了達到6個月超長效所增加的劑量，又容易引發肝毒／腎毒，療程每年門診2次，風險極高。
另外，中裕的Trogarzo，靜脈點滴劑型和靜脈推注劑型 (IV push) ，均取得藥證上市，靜脈推注劑型可縮短給藥時間，相較於靜脈點滴劑型可從 30 分鐘變成 90 秒推注，與肌肉注射劑型相當，因此，肌肉注射劑型未通過核准對於 Trogarzo 銷售影響實屬有限。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：