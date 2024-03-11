國際連鎖飲料品牌「KUNG FU TEA」 功夫茶推出「春日的第一杯奶茶」組合促銷活動，自3月11日起供應到4月24日，邀請消費者搖迎接春天的到來。活動期間逢兒童節／清明假期,4 月 4

日當日只要到功夫茶購買兩杯無咖啡因的「黑糖波霸純鮮奶」就能獲得超可愛的限量小繪本組合。

起源於台中的「功夫茶」，本次活動精選飲品均為人氣榜上有名的奶茶與經典純茶，指定奶茶＋純茶，1＋1優惠價75元，純茶／大杯有重焙鐵觀音、四季春青茶、岩葉紅茶與翠玉綠茶。奶茶／大杯有重焙鐵觀音奶、翠玉奶茶與岩紅厚奶茶。