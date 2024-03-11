現在ETF流行月月配，雙月配的優勢在哪？00930是全台唯一低碳高股息，網友問可以存股嗎？低碳是未來趨勢，等到議題發酵時，可能就漲上天了，不信嗎？據近半年報酬率統計，00930漲28%奪亞軍，僅次冠軍00919群益台灣精選高息近3成，還贏了00929復華台灣科技優息、0056元大高股息、00878國泰永續高股息等人氣ETF，不敗教主陳重銘表示，存股族愛領息，但價差才是重點，00930上市後賺了3.278元，比老牌ETF還好賺！

00930是市場罕見的雙月配ETF，目前股價已站上20元，偶數月20日領息，如果真的想要月月配，也可以搭配00907永豐優息存股，奇數月20日領息；或是直接搭周周配，選月初（00940元大台灣價值高息）或月中（00929復華台灣科技優息）領息的ETF，再加上月底領息的00930+00907，各種排列組合，可有效分散風險。

陳重銘在部落格以「00930是台灣首檔「低碳、高股息、ESG」全集中的ETF，特點是雙月配息」為題發文表示，永豐ESG低碳高息（00930）上市7個月報酬率，其實是勝過市場上許多老牌ETF的，今天來拆解它究竟是怎麼辦到的？

00930近半年股價走勢圖（陳重銘提供）

00930是台灣首檔「低碳、高股息、ESG」全集中的ETF，於2023/7/13上市，並於2024/1/17首次除息，配息0.208元（雙月配）。第2次除息是3/21，配息0.246元，估年化殖利率約6~7%，最晚要3/20前買進，4/19領息（遇假日提前1天發）。

ETF並非由經理人選股，而是追蹤指數的績效表現，指數就是ETF的DNA。00930是追蹤「特選臺灣ESG低碳高息40指數」，該指數的核心理念為「LIFE」，也就是前面說的「低碳、高股息、ESG」。

L：代表Low Carbon（低碳），聚焦低碳排的企業，把握未來競爭關鍵。

I：Income的縮寫，也就是高股息的收益，輕鬆打造現金流。

F：Frequent的縮寫，高頻率的雙月配息，1年配6次息。

E：ESG永續，重視環境保護（E）、社會責任（S）、公司治理（G）。

為何00930股價表現如此強勁，這個要從選股邏輯講起。不要忘記了，過去ETF選股因子可能包含像是挑選「市值大」的企業、或是挑選「預測殖利率高」的公司，缺乏ESG跟低碳的因子。然而在環保意識抬頭下，排碳的代價頗大！歐盟自2026年起對高碳排進口商品課碳稅，台灣預計2024年開始收碳費。

未來不夠低碳的企業，必將遭遇經營成本升高的挑戰，導致獲利跟股利衰退。由此也可以看出，強調ESG跟低碳的00930，才能選出經營成本低、獲利更好的企業，這也是上市以來績效打敗許多ETF的主要原因。

接著來介紹一下00930所追蹤的「臺灣ESG低碳高息40指數」，主要重點如下：

1、選股範圍為台灣上市、上櫃普通股股票，且經過流動性檢驗（避免成交量太少）。

2、經由「碳指標」篩選標準，挑選低排碳企業。

3、依照「台灣永續評鑑」社會、經濟、環境、揭露4大構面評鑑分數進行排序，排除高耗能、高污染產業，再挑選得分率前42.5%高的公司。

4、成分股採用股息殖利率加權，單一個股權重不得超過10%。

5、為節省換股費用，每年6月進行1次成分股審核，選股40檔成分股。

下表列出00930的前10大成分股，可以看出均為產業龍頭，並以低碳排、高獲利的科技股為主。前10大成分股僅有1檔高於6% ，前10大成分股合計占比為47.59%（註：0050元大台灣50光一檔台積電就超過50%，分散性明顯不足）。由此可見，00930的成分股具有較佳的分散性。

00930前10大成分股（陳重銘提供）

台灣投資人非常喜愛領息，因此配息的高低也是許多人考慮的因素。2024/01/17首次除息0.208元，以除息前一天收盤價17.96元計算，單次殖利率為0.208 / 17.96 = 1.16%（雙月配）。

提醒一下投資人：總報酬=股利+價差。股利只是小菜，重點是長期的價差。00930上市7個月後股價賺了3.07元（2024/02/16），加上0.208元股利則是3.278，累積報酬率的表現，這才是主菜啊！投資人除了關心股利的多寡，更應該注意長期的總報酬率。

陳重銘總結：00930是台灣首檔「低碳、高股息、ESG」全集中的ETF，成分股以電子業為主，適合喜歡投資電子業的投資人；上市以來績效更勝市場主流ETF，採雙月配息，不會像月配息那麼頻繁；個股比重低，有效分散投資的風險。想要有複利效果的話，記得將股利持續買回。電子業波動較大，但是也提供逢低加碼的時機點。00930最佳的投資方法是定期定額，領到股利持續買回，股災下跌時也要逢低加碼。

※免責聲明：本文獲得《不敗教主陳重銘》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。