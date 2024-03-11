【時報-台北電】飛捷(6206)董事會決議，6月12日召開股東會，地點位於台北市南港區三重路19-11號E棟4樓 (南港軟體園區育成中心)。(編輯：邱致馨)

無人機聯盟 難脫綠友友色彩
《個股重大訊息》個股動態：和泰車、宏碁、台塑
《外資》賣超股：振曜、廣達、聯發科
《台北股市》台積電悶 台股高檔狹幅震盪
#飛捷 #南港軟體園區 #育成中心 #股東會
透過Google新聞追蹤旺得富