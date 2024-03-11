【時報記者郭鴻慧台北報導】旭然(4556)訂單出貨暢旺，2月營收為歷年同期次高，今日開低後，買盤進駐，股價由黑翻紅，晨盤漲幅逼近2%。
旭然受惠半導體客戶純水系統持續出貨認列，以及美洲地區客戶工業液體過濾耗材穩健出貨動能挹注，2月無畏農曆春假工作天數減少，營收為歷年同期次高記錄，前2月合併營收達1.14億元，明顯年增43％。
旭然表示，目前整體訂單能見度仍保持3個月水準，以期隨著訂單逐步認列，並持續優化中國大陸、台灣與越南地區生產效率，助力未來營運向上成長態勢。集團對於今年營運成長深具信心。
展望首季，旭然看好法規對於再生水使用範圍擴大，有助於創造旗下Filtrafine自有品牌發展，而應用於半導體超純水及生化產業無菌水的UV紫外線殺菌機台今年?將陸續開花結果，再者看好全球ESG趨勢，旭然也評估規劃將使用過的濾芯進行回收、再生，擴大循環經濟再利用的ESG減碳策略，協助多元產業客戶邁向綠色轉型助力，深化長期業務黏著度。
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