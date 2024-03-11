愛爾達（8487）11日宣布，將於3月26日創新板掛牌上市，為配合創新板初次上市前辦理現金增資發行新股，對外公開承銷總共1,350千股，並以全數對外競價拍賣，競拍底價為每股45.45元。
3月11日起至3月13日止，每日上午9時至下午2時，每一投資者投標上限為135千股，並將於3月15日上午10點開標。
愛爾達具AR、VR及多視角轉播技術，且具多年轉播奧運、世足及亞運等國際體育賽事經驗，持續取得美國職籃NBA、美國職棒MLB、世界羽球BWF、美式足球NFL等多項體育賽事，故在轉播技術、儲存系統與經驗及取得各項國際體育賽事之能力均優於其他頻道商，具有競爭優勢。
愛爾達營業毛利率持續成長，由2022年之19.36％增加至2023年的35.41％，2023年每股税後純益（EPS）5.98元大幅超越2022年的2.81元，且為最近5年新高，獲利能力亮眼。
今年前兩個月累積營收1.25億元，較去年同期成長7.58％，產業淡季仍持續穩定成長。
愛爾達將於7月再度攜手策略夥伴中華電信，透過最新技術轉播巴黎奧運，法人預期將提昇其2024年獲利表現。
此外，愛爾達規劃「全年無休、無淡季」的賽事規劃策略，持續取得國內外知名賽事之複數年限轉播代理權，豐富體育賽事內容，加上OTT串流影音平台之市場需求朝正向發展之下，為愛爾達帶來營運綜效，法人預期未來業績成長應屬可期。
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