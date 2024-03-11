【時報-台北電】中國人民銀行11日維持常規逆回購操作，公開市場將實現零投放、零回籠。

人行維護銀行體系流動性合理充裕，透過利率招標方式展開7天期逆回購，規模僅100億元(人民幣，下同)，中標利率持平在1.8%；今有100億元逆回購到期。

上證報援引分析師看法，3月地方債發行可能適度加速、信貸投放抬升以及跨季因素擾動，資金利率中樞或有階段性抬升壓力，且波動和分層不排除加大，因此超預期寬鬆和下行機率不高。(編輯：廖小蕎)

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