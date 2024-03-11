【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】11日，日本政府上修經濟成長，原本上季的負成長轉變為正成長，不僅避免走向技術性衰退階段，同時，也有利日本最快下周就宣布，結束長達多年的負利率政策。

根據日本官方計算，去年10到12月GDP季增年率的初值，原本是負0.4%，不過，現在卻修正為正0.4%，但較預估值1.1%要差。上季經濟成長由負轉正，主要是民間企業投資大增2%所致。

日本GDP去年第4季GDP轉正，也表示日本央行預測，在日企願意拿錢出來投資下，當地經濟持續溫和復甦的觀點是對的。大部分經濟學者已認為，日本央行將在3或4月調升利率，這也是從2007年以來首次升息。

日本企業勇於投資，故經濟成長由負轉正。但是消費者支出經修正後，卻減至0.3%。主要是因為日本通膨增幅比薪資要大，家庭手頭不甚寬裕下，自然花錢就會謹慎些。

分析師表示，真正左右日本央行政策利率的改變，還是要看今年上班族會加薪多少。日本央行18與19日將舉行例會，但日本最大的工會團體Rengo，預定在15日會公布加薪結果。工會代表希望這次能加5.85%，薪水增幅是1993年以來最大的，去年則是要求是加薪4.49%。

日本央行行長植田和男多次提到上班族加薪的重要性，當地物價才能持續性地健康成長。據悉，日本首相岸田文雄本周將與商界大老以及工會高層見面，外界研判，若這次能再大幅度加薪，日本應可真正擺脫通貨緊縮長久的糾纏。