【時報-台北電】盤中焦點股：

1.台通(8011)：2月營收創同期新高，盤初火速攻漲停30.5元，逼近前高。

2.台積電(2330)：輝達股價下挫、上周五ADR轉跌1.9%，衝擊盤初股價一度下探至765元。

3.華通(2313)：泰國廠Q2廠房完工，樂觀低軌衛星發展，外資上周五買超5549張，拱高上漲7%。

4.雙鴻(3324)：外資賣、投信撿，短線股價波動大，一早大漲，登上漲停628元。

5.緯創(3231)：迎伺服器拉貨潮，2月營收大增逾兩成，Q1淡季續旺，放量大漲近9%，重登120元及月線。

6.九暘(8040)：達發入股題材續發酵，開低震盪拉出第三根漲停，挺進逾2年高價。

7.太普高(3284)：彩色印刷需求增+子公司房地產代銷進帳挹注，營運獲利拚更上層樓，連拉2根漲停，改寫逾13年高。

8.艾姆勒(2241)：股價30關支撐強勁，盤初彈升逾4.5%，直接叩關季線。

9.劍麟(2228)：決議112年度配息5元，激勵盤初股價逆勢彈升逾3%。

10.南亞科(2408)：營收升溫，法人估本業營運H2虧轉盈，盤初逆勢彈升，叩關月線。

11.第一銅(2009)：期銅自5周高點回落，盤初股價隨之回落逾2%。

12.麗清(3346)：2月營收5.02億元，年增30.81%，盤初股價逆勢收復50關。

13.華義(3086)：2月營收0.14億元，年增55.2％，前2月營收0.31億元，年增66.23％，股價連3漲，逼近150元。

14.宏和(1446)：2月營收年增5000%，一度噴量走揚約2%。

15.北基(8927)：去年每股賺0.35元，早盤股價最高達58元，寫近逾3個月高。

16.神隆(1789)：2月營收年增6成，早盤漲逾3%。

17.視陽(6782)：2月營收年增130%，晨盤放量勁揚近8%。

18.台聯電(4905)：上月營收年狂增1104%，股價開盤即鎖漲停90.5元。

19.AES-KY(6781)：去年每股盈餘23.04元、擬配股利11.6元，底部現支撐，一度衝高3%站720元。

20.信錦(1582)：去年獲利回溫每股賺5.12元、擬配息4.11元，今早逆勢走高拉高半根漲停板。

21.碩天(3617)：接獲資料中心電源管理產品大單，首季淡季不淡，量增價揚衝高5%，突破盤整區間。

22.數泓科(6855)：2月營收為0.54億元、年增44.94%，多方慶祝拉高登漲停。

23.新興(2605)：回檔幅度深+紅海危機未解，強勢反彈逾4%，拿回所有短均。

24.寒舍(2739)：2023年營運強彈 上季、全年獲利齊衝新高，早盤多方火力全開，觸及漲停。

25.隆大(5519)：2月合併營收年增1662.5%，開盤後急亮紅燈，漲幅維持6%。

26.大同(2371)：旗下大同智能聯手綠石全球能源基金、永豐銀開拓綠電商機，外資翻多買超4554張，一度跳漲4%，重返五日線。

27.開發金(2883)：前二月獲利年增261％，每股賺0.34元，放量大漲逾3%，續寫波段高。

28.國泰金(2882)：奪2月金控獲利王，前2月獲利年增3.78倍，15日法說吸引外資連2買卡位，激勵股價跳漲2%，站上今年高。

29.統一證(2855)：2月稅後純益猛催油門直衝6.53億元、年增34倍，殖利率逾7%獲外資連8買，盤初衝高大漲逾半根停板，站上2年半新高。

30.中再保(2851)：去年每股盈餘2.61元，擬配息1.4元，殖利率逾6%，放量彈升逾5%，挺進波段高。

31.傳奇(4994)：去年每股賺1.69元，大方配息4元，2月稅前盈餘年增218％，笑納2根漲停，重登百元俱樂部。

32.尼得科超眾(6230)：2月營收年減45.80%，散熱題材吃香，股價連黑後獲低接買盤拉抬攻漲停。

33.嘉晶(3016)：半導體景氣回溫，買盤持續進駐，早盤再鎖漲停價61.9元，強收季線、半年線。

34.辛耘(3583)：受惠Cowos效益顯現，盤中放量大漲近8%。

35.喬山(1736)：客戶增量採購、奧運題材加持，業績迎春燕，今早相對大盤抗跌。

36.特昇-KY(6616)：轉單效應有望帶動營收，今早再度亮燈攻頂17.4元、改寫前高。

(編輯：李慧蘭)

《熱門族群》雲豹等3綠電漲停 華城跟進大漲喊衝
台積電的美國寶寶
《盤前掃瞄-國內消息》三星求援台積泛聯家軍吃香；Q4房價降幅恐<5％
房市資金出逃 台股迎錢潮 「不談季線了現在看2萬4」 名師推竹陞世紀鋼等9檔
#月營收 #股價 #每股賺 #台通 #台積電 #華通
透過Google新聞追蹤旺得富