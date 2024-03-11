【時報記者莊丙農台北報導】愛爾達(8487)將3月26日創新板掛牌上市，為配合創新板初次上市前辦理現金增資發行新股，對外公開承銷總共1,350千股，並以全數對外競價拍賣，競拍底價為每股45.45元，將從3月11日起至3月13日止，每一投資者投標上限為135千股，於3月15日開標。

愛爾達具AR、VR及多視角轉播技術，具多年轉播奧運、世足及亞運等國際體育賽事經驗，持續取得美國職籃NBA、美國職棒MLB、世界羽球BWF、美式足球NFL等多項體育賽事，故在轉播技術、儲存系統與經驗及取得各項國際體育賽事之能力均優於其他頻道商，具有競爭優勢。

愛爾達營業毛利率持續成長，由2022年19.36％到2023年增加至35.41％，2023年每股盈餘5.98元大幅超越2022年2.81元，為最近5年新高。

今年前2月累計營收1.25億元，年增7.58％，產業淡季仍持續穩定成長。7月愛爾達將再度攜手策略夥伴中華電信轉播巴黎奧運，透過最新轉播技術及搭配眼球經濟，集合觀眾眼球經濟碎片，為提升今年獲利基礎。此外，愛爾達規畫「全年無休、無淡季」的賽事策略，持續取得國內外知名賽事複數年限轉播代理權，配合OTT串流影音平台市場需求朝正向發展下，帶來營運綜效。