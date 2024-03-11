宏達電公布112年每股虧損4.09元，董事會決議不配股利，最新出爐的2月營收則為1.53億元，月減32%、年減38.95%，下探掛牌以來單月營收新低。有網友在PTT以「宏達電爬上跟墜落神壇的主因是什麼？」為題撰文，引發其他網友討論。
原PO撰文表示，宏達電從2009年到2013年歷經大漲到大跌，他去研究當時狀況，宏達電會大漲是因為做出全球第一支Android智慧型手機帶來的紅利，會大跌的主因則眾說紛紜，但因為專利權爭議被歐美禁售是致命一擊。
原PO疑惑宏達電的股價走勢，單純上述這兩個因素，應該沒辦法把一支股票拱上去5倍，再跌掉90%吧？他好奇，到底為何宏達電會漲跌這麼誇張？
有網友分析，「只要被中國碰到的產業都很慘，後來中國手機加入後，只有蘋果跟三星能靠品牌賺錢」、「被蘋果搞垮的，記得當年堆積如山的HTC手機在美國港口進不去，因為跟蘋果的專利官司讓美國政府下禁令，當然他們手機也有問題，讓美國消費者失去信心」、「中國品牌崛起，光電面板水泥塑化汽車手機都是這樣被玩死的」、「高端機競爭不過蘋果，低端機競爭不過中國」。
也有網友直言HTC的手機品質不好，「當時朋友都說，HTC的手機很容易發燙，自然而然就不會特別想買」、「印象中HTC手機良率很低，身邊同事買新機就退換過6次，使用後故障率也很高，那時就覺得這公司有點問題」、「過保就壞，品質很糟糕，周遭一堆HTC粉，被維修搞到跳槽」。
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