【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】「AI晶片王」輝達（Nvidia）遭三名作家提起團體訴訟，稱輝達在未經許可下使用他們已取得版權的著作訓練「NeMo」AI平台。
Brian Keene、Abdi Nazemian和Stewart O'Nan表示，輝達使用包括三人的作品在內、共約19萬6,640本著作所組成的資料集訓練「NeMo」模擬普通書面用語。由於涉及侵犯版權，這個資料集已在去年10月撤下。
在上周五晚間向舊金山聯邦法院提起的團體訴訟中，這三位作家表示，輝達刪除了這個資料集，意味著該公司「承認」在該資料集上訓練NeMo，並侵犯他們的版權。
三位作家將為過去三年間，其著作被用來協助訓練NeMo大型語言模型且居住在美國的人尋求賠償，具體索賠金額目前尚不得而知。
本案涉及的作品包括Brian Keene在2008年的小說《Ghost Walk》、Abdi Nazemian在2019年的小說《Like a Love Story》，以及Stewart O'Nan在2007年的小說《Last Night at the Lobster》。
輝達周日拒絕對此案發表評論。
本案為輝達面臨的侵犯版權訴訟再添一筆。除了《紐約時報》之外，越來越多作者就生成式AI侵權提起告訴。
輝達宣稱「NeMo」是一種引進生成式AI快速且負擔得起的方式。
其他因生成式AI技術而成為被告的公司還包括創建生成式AI聊天機器人ChatGPT的OpenAI，以及其重要合作夥伴微軟。
在ChatGPT一炮而紅後，提供其高算力晶片的輝達瞬間成為投資人的最愛。自2022年底以來，輝達股價已經飆漲近600%，市值逼近2.2兆美元，成為身價僅次於微軟和蘋果的美國上市公司。
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